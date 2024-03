Festa della matematica, domani giornata mondiale pi greco

Per promuovere un approccio coinvolgente e piacevole alla matematica il 14 marzo si celebra la Giornata mondiale del Pi greco (Pi Day), nei Paesi anglosassoni identificato nella forma 3.14. Come ogni anno, in questa occasione, l’Università di Udine, con l’associazione Mathesis, organizza una serie di attività rivolte agli studenti delle scuole e alla cittadinanza negli spazi della Biblioteca scientifica (via Fausto Schiavi 44).

Domani si partirà con il “Festival della matematica”. Dalle 9, gli allievi di tre scuole superiori – licei scientifici “Copernico” e “Marinelli” e istituto “Malignani” – presenteranno un percorso tematico di matematica agli allievi delle scuole secondarie di primo grado. Il “Copernico” presenterà i “Problemi di conteggio”, il “Marinelli” illustrerà “Le meraviglie dei numeri”, mentre il “Malignani” esplorerà “Il mondo delle curve”. Il percorso presentato da ogni scuola durerà circa un’ora.

Nel pomeriggio, dalla 14, “Sfida all’ultima cifra”, gara mnemonica con la recita delle cifre del pi greco riservata agli studenti delle scuole medie e agli studenti del primo biennio delle scuole superiori. Al termine ci sarà la premiazione dei vincitori. I partecipanti sono suddivisi in tre categorie di studenti: classi 1ª e 2ª di scuola media, classe 3ª di scuola media, classi 1ª e 2ª di scuola superiore.

Alle 16 si terrà la conferenza “Tre numeri difficili e una semplice formula” tenuta dalla Giovanna D’Agostino. Si parlerà tre numeri molto importanti – il “pi greco”, la costante di Eulero e l’unità immaginaria “i” – della loro storia e di come si incontrano in una delle formule più belle della matematica.”

Infine, venerdì 22 marzo, alle 17, all’istituto “Malignani”, Maurizio Trombetta parlerà delle “Funzioni periodiche: proprietà note e meno note”.

«Siamo molto felici di ripartire con questa iniziativa – spiega il responsabile scientifico del progetto per l’Ateneo friulano, Stefano Urbinati, del Dipartimento di Scienze matematiche, informatiche e fisiche – che rafforza la collaborazione tra il corso di laurea in matematica dell’Università di Udine, la Mathesis e le scuole della regione. Il giorno del pi-greco è una delle occasioni per far riscoprire e discutere la matematica anche al di fuori dell’ambiente scolastico e accademico».