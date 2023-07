Festival Maravee Circus 2023. Clawnesco in varietà

Dopo “Hotel Humanitas” tenutosi nel parco del Castello di Susans di Majano, domani giovedì 13 luglio alle ore 21.30 al Castello di Gemona del Friuli si terrà CLOWNESCO IN VARIETÀ di e con Domenico Lannutti & Gaby Corbo.

CLOWN/ESCO IN VARIETA’ di e con Domenico Lannutti & Gaby Corbo propone un affondo sullo humour al servizio della vita sociale. Suddiviso in due atti, mette in scena la varietà dell’esistenza da un punto di vista clownesco, con tanto divertissement interattivo! Il primo atto è rappresentato da un monologo con riflessioni sul valore e il sapore della risata, tra manipolazioni di oggetti, ironia e poesia. Il secondo atto, con uno spettacolo a cavallo fra il circo teatro e il cabaret, è un crescendo pirotecnico di comicità, magia, acrobazia, poesia e follia, che inscena un varietà surreal-popolare popolato da personaggi bizzarri e assurdi: un imbonitore, una soubrette, Saverio l’oggetto del desiderio, un acrobata che vuole vivere in un mondo alla rovescia, un ventriloquo muto, Frank-Stein, il mago della Maiella e la sua assistente…e altri eventuali e vari!

Il Festival Maravee Circus proseguirà giovedì 27 Luglio alle ore 21.30 al Castello di Colloredo di Monte Albano lo spettacolo CIRCUS BINARIO chiuderà il Festival ancora con Domenico Lannutti & Gaby Corbo con un affondo nella risata e nell’amore. Attraverso un cabaret da monologo, che attiva la formula del laboratorio interattivo, e uno spettacolo circense che ruota attorno all’atmosfera del tango argentino, qui la dualità del Clown si stempera ironicamente nel rapporto di coppia.

Dopo aver attraversato – con i precedenti spettacoli e la mostra ancora in corso a Montereale Valcellina – la pluralità di volti dell’Umanità, messi in scena nel contesto sociale a partire dalla contrapposizione binaria nel singolo individuo (il Clown!), Circus binario mette in scena la relazione di coppia e una magica sensualità circense. Per suggerire che l’amore, così come la vita, si fonda sul desiderio, e quando entra in scena il bisogno allora lo si deve intendere come un bi-sogno, ossia un sogno a due.

In caso di mal tempo lo spettacolo si terrà al Cinema Teatro Sociale di Gemona del Friuli (a pochi passi dal Castello).

ph. Foto Renato Patat