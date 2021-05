FIALS FVG: Nomina del Responsabile della SORES: si è conclusa la pantomima

Purtroppo le nostre preoccupazioni erano fondate, il concorso per il responsabile della SORES è stato annullato e con l'istituto del comando è stato nominato il dott. De Monte attuale direttore del Dipartimento di Anestesia e Rianimazione di Udine. Non vogliamo entrare nel merito della nomina del dott. De Monte che sicuramente ha le competenze adeguate per coprire tale ruolo, ma ci domandiamo che senso aveva indire un concorso se poi la scelta è stata trovata all'interno del sistema? Ci pare difficile che nessuno dei quattro candidati avesse i titoli per dirigere la SORES, forse i candidati presentati, nonostante i loro ricchi curriculum, non erano graditi? La vicenda non si può definire del tutto trasparente e questo ci preoccupa per il prossimo futuro visto quanto accaduto, infatti le dichiarazioni dell'Assessore di mantenere la SORES in ARCS non ci rassicurano più.

Riteniamo necessario aprire un tavolo di discussione sulla riorganizzazione dell'Emergenza sanitaria anche con i sindacati e la Fials su questo punto si rende fin da subito disponibile a fornire il proprio contributo attraverso i professionisti del settore.