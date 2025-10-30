Francesco Alberici con Bidibibodibiboo e Diario di un dolore a Teatro Contatto

Il regista, attore e autore vincitore di due Premi UBU, Francesco Alberici torna a Udine per la Stagione Teatro Contatto con due spettacoli per approfondire la sua cifra poetica.

Sabato 1° novembre ore 20.30 al Teatro Palamostre va in scena Bidibibodibiboo, coproduzione CSS vincitrice del Premio UBU 2024 come miglior nuovo testo italiano: Francesco Alberici, Maria Ariis, Salvatore Aronica, Andrea Narsi, Daniele Turconi in un ritratto al vetriolo della disastrosa situazione in cui versa il mondo del lavoro. Con grande tenerezza e dissacrante ironia Bidibibodibiboo racconta le scelte e le rinunce, i sogni e le grandi paure di una generazione alle prese con un mondo del lavoro drammaticamente spietato.

Domenica 2 novembre ore 19 al Teatro S. Giorgio è la volta di Diario di un dolore: ispirandosi al celebre testo di C.S. Lewis, Alberici e l’attrice Astrid Casali si interrogano sui limiti e le possibilità del rappresentare la sofferenza.