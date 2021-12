Freevoices Prosegue il tour di “Christmas Voices – Restart”

Prosegue il tour di “Christmas Voices – Restart” il recital spettacolo del gruppo Freevoices che, dopo il debutto all’Auditorium Pigani di Reana del Rojale, sarà presentato questo sabato 18 dicembre al TeatroOrsaria di Premariacco con inizio alle ore 20.45. Inserito nella rassegna teatrale 2021/2022 , organizzata da ERT Associazione TeatroOrsaria e Comune di Premariacco, l’evento è ad ingresso gratuito con prenotazione dei posti alla Biblioteca Comunale di Premariacco (tel. 0432 729405 – lunedì mercoledì venerdì ore 14.00-19.00 – mail biblioteca@comune.premariacco.ud.it ) . Concepito sulla falsariga del precedente recital “Magic Xmas” che nel 2019 raccolse un grande consenso di pubblico in tutta la regione , “Christmas Voices propone per questa “ripartenza” un viaggio che si muove tra le musiche del nuovo disco “Restart” e altre che rievocano lo spirito natalizio attraverso atmosfere e suggestioni qui concepite come veri e propri quadri. La partecipazione straordinaria della violinista Laura Grandi, acclamata concertista, offre al recital una nota di spicco tutta particolare . La direzione è di Manuela Marussi. Al pianoforte Gianni Del Zotto, alle percussioni Francesco Pandolfo, al basso elettrico Gaia Aprato, al flauto Silvia De Savorgnani . Premio Maria Carta 2017, il complesso vocale giovanile Freevoices, svolge un’intensa attività concertistica con spettacoli a tema dedicati tanto alla musica popolare e alla canzone italiana (nota è la sua silloge di canti della Prima Guerra Mondiale) quanto al genere pop jazz e musical interpretato nello stile dello “show choir”.