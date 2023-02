Gatta morta: Francesca Reggiani da martedì nel Circuito ERT

La comicità è protagonista nei teatri del Circuito ERT. Prende il via martedì 14 febbraio, alle ore 20.45, al Cinecity di Lignano Sabbiadoro la tournée di Gatta Morta, il nuovo spettacolo di Francesca Reggiani; un one-woman-show che andrà in scena anche all’Auditorium Comunale di Zoppola mercoledì 15 febbraio e al Teatro Miotto di Spilimbergo giovedì 16 febbraio, sempre con inizio alle 20.45.

In questo spettacolo scritto con Valter Lupo, Gianluca Giugliarelli e Linda Brunella, Francesca Reggiani sceglie come pretesto la caratteristica principale della gatta morta, ovvero la capacità di manipolare gli altri, per raccontare le sabbie mobili del nostro tempo, l’incerto confine tra vero e falso, sentimenti e risentimenti, buoni visi e cattivi giochi. L’attrice romana restituisce al pubblico una fotografia dell’oggi scattata per ritrovarsi con un sorriso, o meglio, una fragorosa risata. Sul palco si alternano monologhi, ciniche riflessioni, nuovi personaggi, star del circo mediatico e allusive figure politiche. Il tutto caratterizzato dal tipico stile a tutto campo dell’artista.

Diplomata al Laboratorio di esercitazioni sceniche di Gigi Proietti, Francesca Reggiani è attrice, comica e imitatrice. Ha lavorato a lungo in televisione e al cinema, e ha collaborato con Serena Dandini per i programmi Parla con me, The Show must go off e nel remake de La TV delle ragazze (nel quale aveva esordito nel 1988). In teatro è stata interprete, autrice e regista di Cinquanta sfumature di Francesca Reggiani nel 2015 e di Tutto quello che le donne non dicono l’anno successivo; Gatta Morta è il suo ultimo spettacolo. Tra le sue imitazioni più popolari Sofia Loren, Sabrina Ferilli, Alba Parietti, Antonella Clerici, Donatella Versace, Patty Pravo, Daniela Santanchè, Giorgia Meloni, Maria Elena Boschi e Milena Gabanelli.