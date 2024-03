Giornata internazionale della Donna: Sala Ajace gremita per la presentazione di “Rimuoviamo la polvere”

In occasione della Giornata internazionale delle Donna, la Commissione Pari Opportunità del Comune di Udine, nel tardo pomeriggio di venerdì, ha presentato il libro “Rimuoviamo la polvere. Per una storia della Commissione Pari Opportunità di Udine attraverso il suo archivio”, edito 2024 da Forum e basato sulla ricerca condotta da Rosanna Boratto, Roberta Corbellini, Monica Emmanuelli e Bruna Proclemer, presentata nel corso dell’ultima edizione di èStoria.

Il libro, la cui pubblicazione, su iniziativa della Commissione, è stata sponsorizzata da Comune di Udine e Regione FVG, punta a ripercorrere gli oltre 25 anni del collegio attraverso i numerosi documenti che ne raccontano l’operato nel territorio di Udine per il miglioramente della condizione di vita delle donne.

“Con l’evento di venerdì abbiamo avuto modo di presentare un lavoro di grande valore”, ha detto l’Assessora alle Pari Opportunità Arianna Facchini: “Siamo state molto felici di vedere Sala Ajace gremita per questo incontro a tratti anche simbolico. In questo stesso luogo, poco meno di 50 anni fa, si presentava alle udinesi e agli udinesi la prima Consulta Femminile, di cui la Commissione Pari Opportunità è erede”, ha spiegato l’Assessora Facchini.

L’incontro è stato moderato dalla Presidente Nunin della Commissione Pari Opportunità e a introdurre la presentazione è intervenuta Chiara Cristini, ricercatrice dell’Istituto di ricerche economiche e sociali del Friuli Venezia-Giulia (IRES FVG). Attraverso le tesi contenute nel suo studio intitolato “Ruolo e prospettive degli organismi di parità per il contrasto alle discriminazioni di genere”, Cristini ha spiegato le differenze tra la Commissione Pari Opportunità, la Consigliera di parità e l’Assessorato analizzando le istituzioni nelle loro debolezze e punti di forza, ipotizzando opportunità e minacce.

“Il ruolo della Commissione Pari opportunità come organo consultivo e propositivo è fondamentale per il supporto all’Amministrazione nella realizzazione di politiche di promozione della parità. È necessario puntare non agli standard italiani, rispetto ai quali i nostri risultati sono già buoni, ma a quelli europei, che vedono l’Italia ancora indietro”, ha aggiunto infine l’Assessora.