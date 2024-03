Sanità: Conficoni (Pd), su personale cortina fumogena di Riccardi

«La cortina fumogena fatta da Riccardi usando i dati a suo vantaggio, è solo un tentativo di nascondere la verità e giustificare i tagli alla sanità pubblica a favore di quella privata. È necessaria una corretta analisi delle criticità vissute da cittadini e operatori, senza la quale non sarà possibile individuare le misure necessarie a risollevare un sistema in crisi anche per la fuga di professionisti dalle aziende sanitarie». Lo afferma il consigliere regionale Nicola Conficoni (Pd), commentando il report di Agenas illustrato nei giorni scorsi alla terza commissione Salute del Consiglio regionale.

«Il bluff che Riccardi insiste a riproporre è presto smascherato: nonostante le recenti chiusure ed esternalizzazioni di reparti dovute alla carenza di personale, per lui gli organici delle aziende sanitarie non sono un problema perché in Friuli Venezia Giulia il numero pro capite di medici e infermieri è sopra la media nazionale. Peccato che il paragone sia falsato dalla diversa quota di privato convenzionato nelle diverse regioni. Dov’è il più alta, infatti, ci sono meno dipendenti pubblici e viceversa. Una correlazione che solo chi vuole affermare le proprie convinzioni al di sopra di ogni ragionevolezza può fingere di non vedere». A maggior ragione, aggiunge Conficoni, «è assurda la spesa di 140 mila euro di soldi pubblici per un rapporto che fino a qualche anno fa svolgeva la direzione regionale Salute e non segnala tra le criticità da affrontare quella fuga di professionisti dalle aziende sanitarie che indebolisce il servizio pubblico riducendone la capacità di risposta alle esigenze dei cittadini».