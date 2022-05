 Giornata mondiale del gioco le iniziative a Udine

Il gioco è, e deve essere, un diritto. Ed è proprio per promuovere questo diritto che ormai più di 20 anni fa l'Onu ha istituito per il 28 maggio la Giornata internazionale del gioco. Udine non intende mancare all'appuntamento con un ricco programma di iniziative promosse dal Comune. clicca per scaricare il programma GMG_2022

Da segnalare anche la partecipazione di Legacoop Fvg. Tra le diverse piazze e vie del centro storico cittadino, al mondo cooperativo spetterà animare la loggia di San Giovanni della centralissima piazza Libertà. Qui, dalle 16 alle 20, il gioco verrà declinato anche sul tema della pace, argomento quanto mai di attualità in queste settimane segnate dal conflitto in Ucraina. Sono otto le proposte del mondo cooperativo per il pomeriggio del 28 maggio, con "Coltiviamo il futuro", un laboratorio creativo di sagome di cartone da decorare con la tecnica del papier collè e dedicato ai bambini dai 4 anni in su. La cooperativa sociale Codess Fvg proporrà per i piccoli da 0 a 6 anni "Semi di pace" con attività di manipolazione, travaso e collage con elementi e materiali naturali. Diverse le proposte della cooperativa sociale Aracon dedicate a partecipanti con più di 6 anni. Si parte con il gioco a percorso "Il cammino della pace" per proseguire con "Messaggi di pace", laboratorio manuale con materiale di riciclo per costruire un piccolo aquilone. "Abbracci intrecciati" è, invece, la proposta per realizzare un braccialetto con lana, cotone, cartoncino, perline e telaio. Non può mancare un grande arcobaleno che, sotto la guida degli operatori di Aracon, bambini e bambine realizzeranno con un divertente laboratorio pittorico. Nel programma anche un simpatico gioco di ruolo, proposto sempre per partecipanti con più di 6 anni da Aracon insieme con il Pig, il Punto incontro giovani, del Comune; mentre per i più piccoli, da 0 a 3 anni, la cooperativa sociale Itaca presenterà "Manine creative", laboratorio di collage e incollature, manipolazione e sperimentazione sensoriale. Sempre a Udine ma presso i Giardini del Torso ABIO UDINE – ODV (Associazione per il Bambino in Ospedale) non mancherà ad animare l'evento. Sarà presente dalle ore 16 alle ore 20 con i suoi banchetti e con la simpatia e la voglia di giocare dei volontari ormai da troppo tempo lontani dal reparto pediatrico dell'Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Le attività saranno molteplici, laboratori, giochi di carte e di ruolo, trucca bimbi e tante tante sorprese.