Giornata Mondiale del Rifugiato: tutti gli eventi organizzati da SOS MEDITERRANEE

Oggi Venerdì 20 giugno si celebra la Giornata Mondiale del Rifugiato (World refugee day), indetta dalle Nazioni Unite nel 2001 per commemorare l’approvazione della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati (Convention Relating to the Status of Refugees).

Come ogni anno, SOS MEDITERRANEE ha deciso di organizzare sul territorio incontri ed eventi per sensibilizzare sul tema delle migrazioni, oggi più che mai strumentalizzato dalla politica mondiale, ma che resta solo una tragedia umana e umanitaria.

Ecco la lista degli incontri che avranno luogo in varie parti d’Italia:

Venerdì 20 giugno ore 19, CIQ, via Fabio Massimo, Milano: sguardi e strumenti per capire le rotte migratorie oggi, con esperti del settore, musica e cena solidale. Interverranno: Valeria Taurino(SOS MEDITERRANEE), Sara Giudice (giornalista), Ignazio Signorelli (presidente NoWalls), Tareke Brhane (presidente comitato 3 ottobre), Carlo Notarpietro (esperto di politica Will Media), Iacopo Imberti (socio Le Carbet). “Rotte di mare e di terra” è una serata di testimonianze, musica e impegno per comprendere meglio le rotte migratorie di oggi. Per ascoltare chi fugge da guerre, crisi climatiche, persecuzioni. Per dare spazio alle voci di chi attraversa, accoglie e racconta.

Venerdì 20 giugno, 14-19.30, Bologna, Complesso Unione (Via Azzo Gardino 33)e online: Intervento al seminario “Salute mentale, migrazione e cura culturalmente competente” Progetto HUMAN – Health for Urban Migrants And Needy

Sabato 21 giugno ore 16, palazzo Corrado Alvaro, Reggio Calabria: voci oltre il confine. Interverrà tra gli altri Francesco Creazzo, ufficio stampa e portavoce di SOS MEDITERRANEE.

Giornata Mondiale del Rifugiato: stand info & raccolta fondi

Venerdì 20 giugno, dalle 19, Castenaso, Via XXI Ottobre 1944, 29 — con foodtruck, interventi, musica. Una serata aperta a tutte e tutti, per conoscere da vicino le storie di chi cerca un nuovo inizio e contribuire alla costruzione di una comunità più consapevole e accogliente.

Sabato 21 giugno, dalle 19, Bologna, Centro sportivo Bonori– Giochi Antirazzisti: stand info & raccolta fondi Intervento sugli ostacoli al soccorso in mare + presentazione dossier “Curati con umanità”. Sport, cultura e attivismo si incontrano per rivendicare antifascismo, antirazzismo, antisessismo e antiabilismo.

Domenica 22 giugno, 18:00, Fondo Comini, via Fioravanti 68, Bologna– Serata speciale di raccolta fondi: Musiche per il mare – stop naufragi. – Progetto VESTA & Abraham Tesfai, attivista eritreo per i diritti umani- Danze africane con il percussionista Badara Fal – Concerto di Luca Signorelli & Hamidou Mbengue: cantautorato italiano tra ritmi tribali e letture di testimonianze dalla nave. Un’occasione per ascoltare, danzare, riflettere, per dire insieme: basta naufragi, basta indifferenza.