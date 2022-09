Giovani imprenditori e risorse Ue per l’innovazione, incontro con l’eurodeputata Martina Dlabajovà

Domani , venerdì 2 settembre alle ore 18 a Tissano di Santa Maria la Longa si svolgerà un incontro con eurodeputata Martina Dlabajovà

componente della Commissione per l’industria, la ricerca e l’energia dell’Europarlamento. L'iniziativa è indirizzata a chi vuole avviare un progetto imprenditoriale o consolidare un’impresa esistente ed è consapevole come diventi sempre più strategica la conoscenza degli strumenti che le Istituzioni mettono a disposizione. Per questo motivo il Movimento Giovani Imprenditori FVG organizza l'incontro, con l’eurodeputata Martina Dlabajovà per analizzare da vicino tutte le opportunità offerte da “Next Generation Eu”, il piano di intervento europeo di investimenti e riforme per il rilancio economico del continente post-pandemia. L’evento come accennato, si svolgerà a Villa Tissano (in Piazza Caimo 40 a Tissano, nel comune di Santa Maria Longa) a partire dalle ore 18. Saranno analizzate le strategie e gli strumenti attivati dall’Unione europea a favore delle piccole medie imprese con l’obiettivo di disegnare un futuro di crescita all’insegna del digitale e della sostenibilità nel medio-lungo periodo. L’evento sarà introdotto dagli interventi di Nicola Giarle, presidente regionale del Movimento giovani imprenditori; Davide Peli, presidente nazionale del Movimento giovani imprenditori, Graziano Tilatti, presidente di Confartigianato-Imprese Fvg.