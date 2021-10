Green pass: Spitaleri (Pd), dopo crescita contagi Fedriga cambi tono

“E’ legittimo attendersi che l’impennata di contagi che sta affliggendo Trieste induca Fedriga a cambiare tono e a smettere di blandire la piazza con offerte di dialogo di fatto già rifiutate dai no vax e assimilati. Il nostro capoluogo regionale non può continuare a essere attraversata da cortei, sit in e assembramenti di vario genere, né trasformato in tollerante terreno nazionale di coltura del Covid”. Lo afferma il componente della commissione Paritetica Stato-Fvg Salvatore Spitaleri, del Pd, a fronte del tasso di incidenza del Covid, che vede Trieste in cima alla graduatoria nazionale. “Esprimiamo la massima fiducia e gratitudine nei confronti di chi sta salvaguardando l’ordine pubblico auspicando – aggiunge Spitaleri – che si faccia tutto il possibile affinché Trieste ritrovi una forma di normalità conquistata con tanto sacrificio. Queste proteste non sono di rivendicazione sindacale ma anzi, con i danni deliberati creati all’economia, vanno contro l’interesse dei lavoratori”.