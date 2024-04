Gruppo Pd, forti perplessità sull’operazione “Fvg plus” proposta dalla giunta

«La modifica normativa che la Giunta ha proposto su Fvg plus spa, permettendo la costituzione di nuove società controllate al fine di garantire le misure agevolative sulla prima casa e lasciando aperto anche ad altri obiettivi non determinati, lascia diverse perplessità. Avrebbe più senso proseguire la convenzione già in essere con Icrrea». Lo affermano i consiglieri regionali Diego Moretti, Francesco Martines e Andrea Carli (Pd) a margine della seduta della prima commissione, riunita per l’approvazione del ddl 18, “Disposizioni multisettoriali e di semplificazione”. «Con questa decisione, tradotta in norma nel ddl Omnibus, di fatto si costituirebbe una sorta di nuova Mediocredito, dovendo la stessa essere assoggettata alla normativa bancaria di Basilea 1 e 2 e al controllo della stessa Banca d’Italia. Inoltre lascia perplessi l’indeterminatezza dell’articolo 1 che assegna questa nuova possibilità a Fvg plus senza fissare obiettivi specifici. Allora sorge spontanea la domanda: ha senso montare un’operazione del genere quando basterebbe rinnovare la convenzione già esistente con Iccrea?».