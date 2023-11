Honsell: No al commissario per gestire l’emergenza ambientale. Serve strategia di medio-lungo termine per mitigare gli effetti dei mutamenti climatici

“Non serve un Commissario con poteri straordinari per gestire l’emergenza ambientale e climatica che colpisce tragicamente la nostra regione, fatta di siccità e uragani in rapida successione. Serve invece una strategia di medio-lungo termine di mitigazione degli effetti dovuti ai mutamenti climatici. Gli interventi spot sono illusori. Gravissimo è poi il tema della gestione delle risorse idriche in regione. Qui ci vuole una regia per non trovarci con i rubinetti asciutti nei periodi di siccità e con i campi riarsi. Purtroppo tutti i numerosi emendamenti da me proposti per costituire dei gruppi di lavoro permanenti dedicati a queste tematiche vengono sempre bocciati. Il nodo idrico a valle del Lago di Cavazzo va affrontato con professionalità e approfondimento. La Regione preferisce invece usare in libertà i fondi, come è avvenuto con le risorse Vaia usate anche per opere non legate all’emergenza, ma per interventi puntuali per fare nuove strade che hanno creato o creeranno dissesto in montagna a medio termine ma a breve termine assicurano consenso. Ad esempio basterebbe un centesimo delle risorse per l’Ovovia di Trieste per realizzare il gruppo di lavoro permanente che richiedo da anni.” Così si è espresso il Consigliere Regionale Furio

Honsell di Open Sinistra FVG.