I dieci nuovi Cuochi Contadini di Campagna Amica Fvg

Sono dieci i nuovi Cuochi Contadini che hanno concluso con successo il percorso formativo promosso da Coldiretti Fvg e Terranostra Campagna Amica ed entrano così nella rete nazionale che valorizza la vera cucina contadina e i prodotti delle aziende agricole del territorio. La consegna degli attestati è avvenuta al Mulino delle Tolle di Bagnaria Arsa, al termine di una giornata che ha unito formazione, racconto del territorio e una degustazione finale realizzata dagli stessi partecipanti.

A ricevere l’attestato sono stati Ilenija Baijnik e Andrea Radetti dell’agriristorante Silene di Jamiano, Martina De Marchi del Casale ai Prati di Latisana, Andrea Listuzzi della Fattoria di Pavia di Udine, Giacomo Colombo e Simone Tamai della Malga Polpazza di Clauzetto, Marzia Tonutti dell’agriturismo Tonutti di Tavagnacco (presidente di Terranostra Fvg), Fabio Milano del Mulino delle Tolle, Silvia Linteris dell’omonima azienda agricola di Casarsa della Delizia e Linda Pituello dell’agriturismo Pituello di Talmassons, figlia d’arte.

Il percorso, organizzato da Vanessa Orlando, responsabile regionale di Campagna Amica, ha alternato lezioni teoriche e attività pratiche in cucina, con l’obiettivo di rafforzare le competenze delle aziende agrituristiche associate a Coldiretti.

A valutare il lavoro dei partecipanti una giuria composta, tra l’altro, da Elisa Dorotea, foodblogger de La cucina di Eli, dalla blogger Chiara Marchi-MissClaire, dal friulancer Marcus Orator, aka Marcutti, da Diego Scaramuzza, cuoco contadino di Campagna Amica d’Italia e vicepresidente nazionale di Terranostra Fvg, e dal presidente di Coldiretti Fvg Martin Figelj. «Il Cuoco contadino – sottolinea Figelj – è una figura chiave per l’agriturismo e per la promozione del territorio: attraverso i piatti racconta l’identità agricola del Friuli Venezia Giulia, valorizzando i prodotti delle aziende e trasformandoli in un’esperienza autentica per chi arriva nelle nostre campagne».