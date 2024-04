I prodotti km zero di Coldiretti Fvg per il gemellaggio con l’isola di Lussino

Pordenone ospita il gemellaggio culturale, turistico, economico e gastronomico con l’isola di Lussino. L’accordo verrà siglato martedì 23 aprile all’Hotel Ca’ Brugnera nell’ambito del progetto Europa Adriatica Nordest verso la Capitale Europea della Cultura 2025 Gorizia Nova Gorica. L’evento è patrocinato anche dalla Federazione Ingegneri Friuli Venezia Giulia e dall’Ordine Ingegneri di Pordenone. Sono invitati a partecipare le istituzioni e i media, gli ordini professionali e le categorie economiche, le associazioni culturali, le agenzie di viaggio, gli imprenditori e i cittadini interessati. Iscrizione gratuita online su adriaticeurope.org/pordenone fino all’esaurimento dei 100 posti disponibili.

PROGRAMMA – Il programma del meeting inizierà alle ore 17:30 con un aperitivo Bellini alla pesca di accoglienza offerto dall’azienda Canella di San Donà di Piave. Alle ore 18:00 i saluti delle istituzioni gli interventi dei partner e della Comunità degli Italiani di Lussinpiccolo, gemellaggi, presentazioni dell’Ente Turismo Lussino, Losinj Hotels & Villas e dell’Aeroporto Nicelli di Venezia che opera in rete con gli aeroporti del Nordest. Alle 19:00 apericena con la selezione di prodotti a km zero che rappresentano la biodiversità del Friuli Venezia. I “sigilli“ di Campagna Amica del partner Coldiretti Friuli Venezia Giulia saranno accompagnati dal vino Sansigot (autoctono dell’arcipelago di Lussino, isola di Sansego) e dalla cerimonia ben augurale con il taglio del croccante di Lussino.

Lussino è un isola dell’omonimo arcipelago tra l’Istria e la Dalmazia, collegata con il traghetto diretto da Trieste, dove si parla il dialetto della Serenissima (Venezia ha governato per oltre quattro secoli) e c’è il Leone di San Marco scolpito sulle mura di Ossero all’ingresso della città. Europa Adriatica Nordest promuove l’Economia Circolare tra i territori del Friuli Venezia Giulia e Lussino, entrambi a vocazione turistica di qualità, attenti alla sostenibilità e ricchi di natura incontaminata. La rete di Europa Adriatica Nordest, guidata dallo slogan “Sostenibilità è Cultura per lo sviluppo europeo”, è stata attivata nel 2023 quando una delegazione di ingegneri del Nordest fu ospitata a Lussino per studiare i cambiamenti climatici.