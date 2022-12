Idee comuni: soddisfatti gli esponenti di Open Fvg dell’iniziativa partecipata da tutti i partiti dell’area di centro-sinistra

Presso gli spazi del Birrastore di Viale Vat a Udine si è svolta il previsto evento pubblico “Idee Comuni – Per costruire l’alternativa”, “stati generali” della Sinistra in vista delle elezioni della primavera prossima, promossi da Open FVG. In realtà “Idee Comuni per costruire l’alternativa” non è una novità assoluta, fu infatti proposta per la prima volta nel 2018, anno in cui è nato il movimento politico OpenFVG. Il tavolo di lavoro, o meglio i tavoli tematici giunti alla quarta edizione hanno visto quest’anno una discussione su 4 tavoli temi:

1) Lavoro, economia, formazione

2) Ambiente, energia, mobilità

3) Sanità e Welfare

4) Istruzione e cultura.

Il presidente di Open Fvg Matteo Polo, ex vice-sindaco di Grado, ha introdotto i lavori dei 4 tavoli. Durante il suo intervento ha sottolineato “la necessità di un approccio da sinistra per affrontare le criticità socio-economiche in regione, che si sono aggravate negli ultimi 5 anni a causa della politica squilibrata della destra.” Hanno poi portato il loro saluto i rappresentanti di Articolo 1, PD, Europa Verde, Possibile e Rifondazione Comunista. Nel primo pomeriggio dopo una breve restituzione dei risultati del lavoro dei tavoli, ha concluso la giornata Furio Honsell, Consigliere regionale di Open. Dopo aver ringraziato tutti per la partecipazione ha voluto ringraziare i fondatori di Open FVG Polo, Panariti e Lauri per aver permesso che ci fosse un’opposizione di sinistra in questi 5 anni in Consiglio Regionale, ruolo svolto da Honsell con grande dedizione.

Ha poi sottolineato “il bisogno di politiche di maggiore equità sia sociale che ambientale in regione, che tanti cittadini richiedono, oltre alla necessità di un impegno per l’unità del centrosinistra basata sulla coerenza ai propri valori.” Il prossimo appuntamento di OpenFVG è stato fissato per gennaio.