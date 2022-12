Ieri assemblea delle iscritte e degli iscritti de La Sinistra per Monfalcone

La mattina di sabato 17 dicembre si è riunita nella città dei cantieri l’assemblea delle iscritte e degli iscritti de La Sinistra per Monfalcone. Al termine di un anno di straordinaria intensità politica e organizzativa, i tanti iscritti presenti, più alcuni simpatizzanti, hanno dato vita ad un dibattito partecipato, sul presente ed il futuro dell’organizzazione, coordinato dal presidente uscente, Francesco Zappaterra e dalla moderatrice dell’assemblea, Antonella Venturelli. Al termine dei lavori è stato completato il rinnovo del direttivo dell’associazione politica e del collegio dei garanti. Il nuovo direttivo, che ha rinnovato la fiducia a Francesco Zappaterra in qualità di presidente, sarà composto, oltre al presidente, da 3 uomini e 3 donne: Imelda Lamaj, Claudia Miniussi, Antonella Venturelli, Giovanni Dean, Eros Barbo e Marcello Serafini. I consiglieri comunali Cristiana Morsolin e Alessandro Saullo parteciperanno agli incontri in qualità di invitati permanenti. La Sinistra, proseguirà nelle riunioni e nelle iniziative settimanali, annunciate regolarmente sui propri social e comunque invita a passare in sede ogni sabato mattina ed ogni giovedì pomeriggio, dopo le 18:30.