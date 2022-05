Ieri a Monfalcone incontro con le associazioni di volontariato

Si è svolto ieri a Monfalcone un incontro organizzato dal centrosinistra con le associazioni di volontariato del territorio. Un incontro si legge in una nota della lista Cristiana Morsolin Sindaca, per ascoltare le necessità del volontariato cittadino. "In una sala molto partecipata (erano presenti più di 18 associazioni) abbiamo toccato con mano la forza dei valori che quotidianamente i volontari e le volontarie mettono nella loro azioni di promozione sociale. È stata sottolineato il fondamentale apporto dell'associazionismo all' educazione ai rapporti, alla socialità e alla promozione umana del tessuto sociale della nostra città. Le proposte emerse dall'analisi delle difficoltà dopo due anni di pandemia sono: - Creare un facilitatore per l'accesso ai servizi ed il superamento del carico burocratico che grava sulle associazioni. - Coordinamento delle Associazioni in modo da favorire la creazione di eventi condivisi e la capacità di fare rete. - Festa intercomunale del volontariato. - Offrire uno spazio per le sedi alle associazioni ed in particolare ai giovani affinché possano trovarsi ed organizzarsi. - creare spazi di incontro per eventi pubblici. Le associazioni, conclude la nota, sono un patrimonio inestimabile che genera cultura, solidarietà, attività ricreative e sportive, ma soprattutto genera comunità! Continueremo insieme a costruire e rinforzare le reti per una Monfalcone migliore!"