“Il canto delle stagioni” concerto per la pace domenica 16 presso l’Auditorium comunale di Povoletto (Ud)

Domenica 16 novembre 2025 alle ore 17.30, presso l’Auditorium comunale di Povoletto, avrà luogo “Il canto delle stagioni” Concerto per la pace. Racconti e musica dal vivo con Sybell e la partecipazione del Coro Tourdion di Cavalicco, con la direzione di Anna Molaro e con l’accompagnamento al piano di Caterina De Biaggio.

IL concerto offrirà emozioni e suggestioni per liberare l’anima. Che significato ha per noi oggi la Terra, la Natura che ci dà la vita? Dai colori caldi del folklore antico ai plumbei palazzi cittadini del dopoguerra, questo viaggio sarà un dialogo tra passato e presente. C’ immergeremo nei brani originali della poliedrica artista Cristina Spadotto ( alias Sybell), ispirati alle stagioni, e nelle stravaganti avventure del Marcovaldo di Italo Calvino, con omaggi ad artisti internazionali quali L.Mckennitt, The Cure, P.Collins. L’ evento è organizzato dal Comune di Povoletto in collaborazione con l’ Associazione Culturale e Musicale Tourdion di Cavalicco.