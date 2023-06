Il Comitato No Inceneritore a Spilimbergo lancia l’iniziativa “lenzuolata”

Sensibilizzare sul pericolo che il nuovo progetto di un impianto di incenerimento di Rifiuti Speciali Pericolosi per Spilimbergo e il suo territorio, proseguono le iniziative del comitato. Lanciata l’iniziativa “lenzuolata” No Inceneritore. Il gruppo artistico del comitato si è impegnato a creare decine e decine di striscioni, poster e lenzuola che dichiarano “NO INCENERITORE” da esporre in finestre, balconi, recinti e terrazze per fare capire chiaramente, si legge in una nota, che la salute non è in vendita. Chiunque ne voglia uno, prosegue la nota del comitato, può passare ad una delle nostre iniziative o banchetto e con un’offerta libera può portarsene a casa uno. Se invece ne volete uno personalizzato, che sia per la porticina del cane o per coprire tutta la facciata del palazzo, chiedici pure in privato. Ci scusiamo con le tantissime persone che sono passate in piazza per firmare, si legge ancora nella nota, ma a causa di tempistiche tecniche non era ancora pronta. Dalla prossima settimana sarà possibile lasciare la vostra firma a tutti i nostri eventi, iniziative e banchetti. I prossimi incontri saranno:

– Martedì 27 giugno, dalle ore 13:30 una delegazione del Coordinamento No Inceneritore accoglierà la Commissione Sanità che si riunisce con la presenza del direttore dell’Azienda Sanitaria presso la sede comunale. Portiamo le preoccupazioni sulla salute della popolazione e consegniamo le nostre richieste assieme alla Commissione e al Direttore. L’appuntamento è per le 13:30 in Piazzetta Giambattista Tiepolo, crea il tuo cartello!

– Giovedì 29 giugno ore 20:30, Terza Assemblea per la Salute del Territorio a Barbeano di Spilimbergo, Sala Le Telisse, Via delle Prese 1. Nuovo incontro, raccolta firme e l’intervento registrato del Dott. Mazzi sulle ricadute sulla salute dell’incenerimento dei rifiuti.