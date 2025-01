Il comito Claudio Batta in scena da venerdì con. “Solo” a Manzano, Talmassons e Zoppola

La comicità di Claudio Batta inaugura il 2025 di tre stagioni del Circuito ERT. Solo, lo show che celebra il meglio di 30 anni di carriera, sarà venerdì 10 gennaio nell’Aula magna delle Scuole Medie di Manzano, nell’ambito della stagione dei Comuni della gestione associata Noi Cultura e Turismo, sabato 11 gennaio aprirà il cartellone dell’Auditorium Comunale di Talmassons e venerdì 17 gennaio chiuderà la tournée regionale all’Auditorium Comunale di Zoppola. Tutte e tre le serate avranno inizio alle 20.45.

Dagli esordi a Zelig fino ai giorni nostri, Claudio Batta porta in scena il meglio di 30 anni di palco, regalando al pubblico una comicità semplice, elegante e mai volgare. In Solo, l’attore racconta e si racconta attraverso una serie di sketch che affrontano con ironia temi quotidiani e universali: genitorialità, confronti generazionali, lavoro, alimentazione e molto altro.

Ti sei mai trovato a un saggio di danza, cercando di trattenere una risata per non rovinare amicizie o rapporti familiari? O hai mai discusso con un figlio adolescente, pensando che forse sarebbe stato meglio prendere un cane? Da queste e altre situazioni, Claudio Batta costruisce un “Meglio di…” che ritrae un quadro umoristico in cui i personaggi diventano caricature irresistibili.

La drammaturgia di Solo, scritta con Riccardo Piferi, offre spunti di riflessione tra una risata e l’altra, impreziosita dalla versatilità dell’artista, capace di interpretare accenti linguistici diversi e di portare in scena una comicità che unisce la semplicità all’intelligenza.

Claudio Batta nasce in teatro, muovendosi poi tra sit-com televisive e trasmissioni radiofoniche. Il grande pubblico ha imparato a conoscerlo nel personaggio di Capocenere, l’enigmista di Zelig, e come protagonista della sit-com Belli dentro su Canale 5 con il personaggio capocella di Ciccio. Ha pubblicato due libri comici di successo e si è presentato al pubblico teatrale con i suoi monologhi Adesso Batta!, Agrodolce e Da quando ho famiglia sono single.

Direttore artistico, autore e attore, ha fondato con altri colleghi il collettivo Teatro Comico Civile, con il quale sostiene iniziative politiche e sociali.