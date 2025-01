Nuovo Teatro Comunale di Gradisca d’Isonzo: ‘Una pesca di emozioni’ per la rassegna SpazioRagazzi

Andremo ‘A pesca di emozioni’, domenica 12 gennaio, alle 16, nell’ambito della rassegna SpazioRagazzi ideata da ArtistiAssociati Centro di Produzione Teatrale: lo spettacolo, scritto da Umberto Banti, Simone Lombardelli, Dadde Visconti, sarà proposto da Eccentrici Dadarò. In scena Umberto Banti e Simone Lombardelli per la regia di Dadde Visconti.

C’era una volta un uomo che adorava pescare, appena sorgeva il sole saliva in sella alla sua bicicletta e pedalava verso il mare… C’era una volta un altro uomo che adorava pescare, appena sorgeva il sole saliva in sella alla sua bicicletta e pedalava verso il mare…Una storia piccola. Due uomini e la loro giornata di pesca in un paese dove si vive con un palloncino in testa, perché è lì, nel palloncino, che risiedono le emozioni. Piccole manie, piccoli gesti, piccoli litigi e piccole incomprensioni per riuscire a pescare un piccolo pesce che farà scoprire loro l’emozione più grande: l’amicizia, raccontata con l’essenzialità di una striscia disegnata a colori. Uno spettacolo semplice e “leggero come i palloncini” per trattare il tema centrale nell’infanzia dell’identificazione e del riconoscimento delle emozioni, utilizzando un linguaggio che appartiene al loro mondo, quello dei colori.

Nell’affrontare questo tema la compagnia è partita da un percorso con i bambini e con i formatori del programma nazionale PIPPI (Programma di Intervento per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione), sostenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e coordinato dal Laboratorio di Ricerca e Intervento in Educazione Familiare (LabRIEF) dell’Università di Padova. La finalità di PIPPI è costruire un’alleanza tra tutte le persone che hanno a cuore la crescita dei bambini per aiutare i genitori a continuare a vivere insieme ai propri figli nel migliore dei modi possibili.

La biglietteria aprirà un’ora prima dell’inizio dello spettacolo