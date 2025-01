Piccolipalchi: sabato 11 gennaio appuntamento a San Vito al Tagliamento in scena lo spettacolo di teatro per i bambini dai 5 anni “Alice! È tardi”

Dopo la pausa per le festività natalizie, riparte da San Vito al Tagliamento Piccolipalchi, la rassegna diffusa curata dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con le amministrazioni comunali aderenti e con il sostegno della Fondazione Friuli.

Sabato 11 gennaio alle 17 l’Auditorium Centro Civico ospiterà Alice! È tardi, spettacolo di teatro di figura con pupazzi e burattini di peluche firmato da CSS Udine e teatrodelleapparizioni. Nato da un’idea di Fabrizio Pallara, lo spettacolo è ispirato al celebre romanzo di Lewis Carroll Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie. Mentre sta andando in tutta fretta a scuola accompagnata dal padre, Alice cade. Questo contrattempo diventa l’occasione per iniziare a osservare la realtà da un altro punto di vista. Lasciandosi trasportare dalla curiosità e dalla fantasia, Alice decide di seguire un coniglio bianco nella sua tana per scoprire nuovi mondi governarti dall’assurdo.

Dedicato ai bambini dai 5 anni in su, Alice! È tardi è un’occasione per vivere la fascinazione del fantastico attraverso il teatro di figura e offre uno sguardo sulla dimensione del tempo e su come lo viviamo quotidianamente, in un mondo costruito dagli adulti e per gli adulti.

La rassegna Piccolipalchi farà nuovamente tappa a San Vito al Tagliamento per altri due appuntamenti: sabato 22 febbraio (ore 17) l’Auditorium Centro Civico ospiterà la Compagnia Arione de Falco con Le rocambolesche avventure dell’orso Nicola, del ragnetto Eugenio e del moscerino che voleva vedere il mondo e che rese tutti felici. Dedicato ai bambini dai 5 anni in su, lo spettacolo racconta una storia che insegna a superare la diffidenza verso gli altri, ad abbracciare le differenze e ad affrontare con curiosità e coraggio le avventure della vita.

Infine, sabato 22 marzo spazio alla musica per i piccolissimi con Il mio primo concerto, un progetto della Civica Orchestra di Fiati “Giuseppe Verdi” Città di Trieste ispirato alla metodologia Gordon. Un concerto di sola musica dedicato ai bambini dai 0 ai 3 anni, che rispetta i loro tempi e le loro modalità di ascolto: i musicisti, infatti, sono tra il pubblico e i bambini possono muoversi e andare incontro ai suoni che provengono dagli strumenti. Sono previste due repliche, alle 16 e alle 17.30 all’Antico Teatro Sociale Arrigoni, per un numero limitato di spettatori (è necessaria la prenotazione).

Biglietti: intero 6 euro, ridotto abbonati e convenzioni ERT 5 euro, pacchetto famiglia (4 ingressi) 20 euro. I biglietti sono in vendita anche online su biglietti.ertfvg.it.

Per ulteriori informazioni, approfondimenti sugli spettacoli e per conoscere tutti gli appuntamenti di teatro per i bambini e le famiglie visitare il sito ertfvg.it.