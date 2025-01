Udine. Parco del Cormor avrà nuovo padiglione d’ingresso e area ristoro completamente rifatta

La Giunta comunale di Udine ha approvato il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali per il rinnovamento dell’area ristoro del Parco del Cormor. Così si legge in una nota stampa che spega che dopo i lavori per l’accesso al parco e il parcheggio, vi sarà un’ulteriore tappa di un progetto che nei prossimi anni vedrà la trasformazione dell’area di ingresso al parco, sede di molte attività, in uno spazio più moderno, funzionale e sicuro, al servizio degli abitanti di Udine e non solo.

L’intervento si concentrerà sulla ristrutturazione del padiglione colonnato, storico elemento dell’area di accesso al parco, che presenta criticità come infiltrazioni e segni di usura e che sarà riqualificato dal punto di vista sismico. Inoltre, il progetto prevede la realizzazione di una nuova area ricettiva e ristoro, pensata per integrarsi dal punto di vista estetico con il contesto naturale del parco, e di una moderna zona servizi.

“Il Parco del Cormor rappresenta un punto di riferimento cruciale per Udine – sottolinea l’Assessore ai Lavori Pubblici Ivano Marchiol -, non solo come polmone verde della città ma anche come luogo di incontro per famiglie, sportivi e giovani. Con questo progetto l’amministrazione conferma il proprio impegno nel promuovere uno sviluppo urbano sostenibile, adeguando le strutture alle nuove necessità, coniugando sostenibilità, efficienza e attenzione alle esigenze dei cittadini. In particolare il nuovo padiglione sia migliorerà la fruibilità del parco e la ricettività per l’area ristoro, sia garantirà spazi più confortevoli per il mercato e altre attività di animazione del parco”.

Al centro del progetto infatti ci sarà una “piazza verde”, che diventerà elemento aggregante e zona di incontro per le persone. Il nuovo chiosco, della dimensione di circa 80 metri quadri, verrà realizzato sul lato sud-est del padiglione con una geometria pulita di grandi vetrate trasparenti che permetteranno allo sguardo di percepire interamente il paesaggio circostante, con vetri apribili scorrevoli nella parte centrale, per consentire un facile accesso al bar e una ventilazione naturale nei periodi caldi.

L’intervento, il cui costo complessivo è stimato in 1 milione e 200mila euro, adotterà tecniche costruttive innovative per minimizzare l’impatto ambientale e garantire tempi rapidi di realizzazione. L’utilizzo di materiali sostenibili, come pannelli prefabbricati ad alta efficienza, permetterà di creare strutture resistenti e in grado di integrarsi esteticamente con il paesaggio. Il cronoprogramma del progetto prevede l’avvio e la conclusione dei lavori entro la fine del 2026.