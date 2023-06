Il console generale Usa di Milano in visita dal sindaco De Toni

Il Console Generale degli Stati Uniti d’America di Milano, Robert Needham, ha effettuato una visita ufficiale presso il Sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, a Palazzo D’Aronco. L’incontro rappresenta un momento di notevole rilevanza nel rafforzare i legami tra la città di Udine e l’Istituzione Consolare, nonché per promuovere ulteriormente la cooperazione bilaterale tra i due Paesi. Durante l’incontro, il Console Generale Needham ha manifestato il suo apprezzamento per l’accoglienza calorosa e l’ospitalità ricevute dal Sindaco De Toni e dalla comunità di Udine, città che il Console visitava per la prima volta. In particolare, ha evidenziato l’importanza di Udine come centro culturale e storico nel contesto della regione del Friuli-Venezia Giulia, nonché come punto di collegamento tra l’Italia e i Paesi europei confinanti. Il Sindaco De Toni ha accolto con entusiasmo il Console Generale Needham, sottolineando l’importanza dei rapporti internazionali per lo sviluppo sociale ed economico di Udine. Ha posto l’accento sul ruolo cruciale degli scambi culturali e delle collaborazioni tra le istituzioni dei due Paesi nel promuovere la crescita e il benessere delle comunità locali. Durante l’incontro, il Console Generale Needham e il Sindaco De Toni hanno discusso dell’attuale situazione socio-economica della città e hanno esaminato possibili sviluppi futuri, dedicando particolare attenzione alle conseguenze della guerra in Ucraina sul territorio friulano. Il Sindaco De Toni ha espresso la sua sincera gratitudine al Console Generale Needham per la sua visita, riconoscendo l’importanza dell’interesse dimostrato nei confronti di Udine da parte degli Stati Uniti. Ha ribadito l’impegno del Comune a promuovere future collaborazioni con gli Stati Uniti e ha sottolineato l’importanza di continuare a rafforzare i rapporti internazionali per favorire lo sviluppo sia locale che globale. La visita del Console Generale Needham al Sindaco De Toni rappresenta un passo significativo nel consolidamento dei legami tra Udine e gli Stati Uniti, aprendo nuove opportunità di collaborazione e scambio di esperienze. Riconoscendo l’importanza dei quasi 18 milioni di italo-americani residenti negli Stati Uniti nel rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi.