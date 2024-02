Il Disvelamento dell’Essere nell’Era Tecnologica

Il poeta, alla stregua di Heidegger, potremmo definirlo: Il pastore dell’Essere.

Il linguaggio poetico è portatore di luce, del disvelamento. La poesia è disvelamento (aletheia),fenomeno, non apparenza. Tanto meno è verità, perché la quotidiana verità altro non è che adeguazione (Aristotelicamente detto).

La poesia è disvelamento, come lo sbocciare di per sé di una rosa, ma solo se il poeta Esiste (Ex-siste) davvero.

La poesia non è Realtà ma Reale.

Intelligenza artificiale:

Certezza sensibile, immediatezza. Assenza di percezione e mancanza di esperienza. Effimero appagamento che svaluta la convivenza esistenziale con il proprio Se-stesso e con il proprio intelletto gettandolo nella medietà del Si-stesso.

Affarismo. Ombra che incanala l’uomo in una sola direzione: la Caverna.

A.B.