“Il Friuli a un bivio” giovedì 3 novembre presentazione del libro di Enzo Martines

Giovedì 3 novembre presso il Teatro San Giorgio via Q. Sella 4 ore 2045 a Udine presentazione del volume di Enzo Martines ” Il Friuli a un bivio” indagine alla ricerca dell’anima dispersa della piccola patria. Edizioni Kappa Vu. Partire dall’epopea friulana della Ricostruzione, per indagare la nostra capacità di affrontare le sfide dell’attuale periodo storico. Questo, si legge in una breve nota di presentazione, il percorso qui proposto. A partire dagli anni Novanta si è assistito a un passaggio epocale dal passato ideale a una fase storica che rischia di spazzare via ogni riferimento culturale originale del Friuli. Chi siamo stati e cosa siamo diventati? è la domanda necessaria per comprendere il nostro oggi. Un lavoro corale che propone una visione preoccupata, ma capace di proposte. Dialogherà con l’autore Paolo Mosanghini.