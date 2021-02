Il futuro dell’agricoltura regionale fra Consorzio agrario e nuovo PSR ai “Giovedì del Patto”. Diretta online il 18 febbraio

«La prossima programmazione europea 2021-2027 e il prossimo Piano di sviluppo rurale saranno determinanti per il futuro del settore agricolo del Friuli-Venezia Giulia. È fondamentale che le politiche e i sostegni alle imprese agricole siano orientati in modo deciso alla sostenibilità e alla tutela delle produzioni e delle filiere locali, valorizzando innovazione e tipicità – afferma il segretario del Patto per l’Autonomia, Massimo Moretuzzo –. Siamo convinti che un nuovo modello di sviluppo agricolo sia strettamente collegato alla possibilità di mantenere sul nostro territorio il governo dei processi produttivi e delle filiere: in questo siamo fortemente critici verso la proposta di cessione del Consorzio agrario a soggetti che nulla hanno a che fare con la nostra regione».

Del futuro del Consorzio agrario del Friuli-Venezia Giulia e, in generale, del comparto agricolo regionale, tra criticità da superare, opportunità e prospettive di sviluppo, si discuterà nel corso del prossimo appuntamento dei “Giovedì del Patto” – la serie di eventi online organizzati dal Patto per l’Autonomia per contribuire al dibattito sulla ripresa post Covid-19 –, che si terrà giovedì 18 febbraio, alle 21, in diretta streaming sulla pagina Facebook, sul canale YouTube e sul sito www.pattoperlautonomia.eu del Patto per l’Autonomia.

L’appuntamento, dal titolo “Il futuro della nostra agricoltura, fra consorzi che se ne vanno e nuova Pac”, vedrà la partecipazione di un rappresentante della Cooperativa La buona terra, di Renata Della Ricca, segretaria Cisl Udine e Bassa Friulana, Cristina Micheloni, presidente Aiab Fvg, Philip Thurn Valsassina, presidente di Confagricoltura FVG, Osvaldo Tramontin, agronomo, moderati da Massimo Moretuzzo, segretario del Patto per l’Autonomia.