Società archeologica friulana: proseguono gli ncontri online su Aquileia

Il giorno 18 febbraio alle ore 18, nell’ambito degli incontri organizzati dalla Società friulana di archeologia d’intesa e in collaborazione con l’Istituto germanico di Roma, vi sarà un nuovo incontro on line dedicato ad Aquileia. Parlerà Diana Dobreva, apprezzata ricercatrice ora in servizio presso l’Università di Verona, la quale illustrerà il commercio di prodotti egei ad Aquileia (anfore, ceramiche fini e da cucina). Si tratta di una tematica che solo negli ultimni anni è stata sviluppata all’interno del pur vasto panorama degli studi sulla cultura materiale della città antica. L’analisi di questi prodotti offre la possibilità di osservare in dettaglio come variano nel tempo le importazioni che dall'area egea, che giungono nell'Adriatico tra tarda età repubblicana e il Tardoantico. Fino a non molti anni fa si guardava ad Aquileia soprattutto come il terminale della via dell’ambra e quindi si mettevano in evidenza i suoi rapporti con l’area transalpina e l’Europa settentrionale, oppure i legami con l’Africa, in special modo con le regioni delle attuali Tunisia e Libia. Ora, grazie anche agli intensi studi svolti nell’Asia Minore e in generale nel Mediterraneo orientale, è possibile ampliare la visione anche a queste zone, raggiunte via mare.

Diana Dobreva, autrice di nuemrosi studi sulle anfore e sulle lucere, si avvale anche della sua conoscenza diretta di moilto materiale recuperato durante gli scavi nell’area balcanica.

