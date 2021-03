Il nuovo ruolo di Sace a supporto dell’impresa. Venerdì webinar di approfondimento by Confindustria Udine

Confindustria Udine e SACE Spa organizzano un webinar gratuito di approfondimento sul nuovo ruolo di SACE post pandemia da Covid 19 venerdì 19 marzo a partire dalle 9.30.

Interverranno Simonetta Acri, che parlerà del nuovo ruolo di Sace, Alessandro Terzulli, che illustrerà la nuova mappa dei rischi Sace, Alberto Turchetto, che spiegherà quali sono gli strumenti di acceso al credito con principale focus sul Green New Deal e Federica Mazzolini, che si occuperà del tema degli investimenti esteri. Le conclusioni saranno affidate a Mario Bruni.

“Oltre al tradizionale sostegno ai progetti di internazionalizzazione svolto da Sace – afferma la presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli, che aprirà e modererà l’incontro – assume particolare rilievo il nuovo ruolo affidatole nel Decreto liquidità per il rilascio di garanzie di Stato a condizioni agevolate sui finanziamenti erogati degli istituti di credito per sostenere le imprese nel reperire la liquidità necessaria a fronteggiare l’emergenza Covid 19. La nuova operatività di “Garanzia Italia”, infatti, consente di dar seguito velocemente e online a tutte le richieste di garanzia delle aziende sui finanziamenti bancari”.