Il presidente nazionale ANPI Gianfranco Pagliarulo presenta a Udine il suo libro “antifascisti adesso”

Cosa vuol dire essere antifascisti ai giorni nostri? Esiste un pericolo di ritorno del fascismo storico? O è piuttosto verosimile l’espandersi di un impasto di nazionalismo camuffato da primato patriottardo, di razzismo come paura patologica dell’altro, di dirigismo autoritario, di pensiero antiscientifico mischiato a elementi propri del fascismo? Sono alcune delle domande cui il presidente nazionale dell’Anpi Gianfranco Pagliarulo cerca di rispondere nel suo libro “Antifascisti adesso…perché non è ancora finita” (Mimesis Edizioni, 2023). L’autore lo presenterà a Udine, sabato 2 marzo. Sarà questa la prima delle due tappe che vedranno Pagliarulo in Friuli Venezia Giulia questo week-end. Domenica 3 marzo, infatti, raggiungerà Saciletto di Ruda, dove alle 10.30 terrà l’orazione ufficiale alla commemorazione dei combattenti dell’Intendenza “Montes” e della GAP, fucilati dai fascisti nel febbraio 1945.

Nel capoluogo friulano, la presentazione del libro si svolgerà all’Hotel Executive (a Cussignacco) con inizio alle 17.30. L’incontro è aperto al pubblico con ingresso libero. Dopo il saluto introduttivo della presidente dell’Anpi provinciale Antonella Lestani, Pagliarulo dialogherà con lo scrittore Maurizio Mattiuzza. Riipercorrendo ottanta anni di storia italiana, delineerà le caratteristiche e le dinamiche del fascismo e della Resistenza e analizzerà in particolare l’attuale situazione socio-politica del nostro Paese. In tempi in cui la crescente disaffezione verso la poitica sta determinando l’aumento dell’astensionismo alle tornate elettorali e sta mettendo in crisi la democrazia, Pagliarulo individua nell’impegno civile e nella lotta contro le disuguaglianze sociali e la povertà gli antidoti alle derive autoritarie.

L’evento è organizzato da Anpi provinciale di Udine e sezione Anpi Città di Udine “Fidalma Garosi Lizzero – Gianna” in collaborazione con Aned Udine, CGIL Udine e Sezione Anpi CGIL “Severino Cavedoni”.