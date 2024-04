Il turismo nell’era dell’intelligenza artificiale, oggi convegno Confcommercio Federalberghi a Lignano

“Turismo e ospitalità nell’era dell’intelligenza artificiale”. È il titolo del convegno promosso da Confcommercio Udine e Federalberghi Fvg, con il sostegno della Camera di Commercio Pordenone-Udine e Banca Intesa Sanpolo come partner, in programma lunedì 22 aprile dalle 10 nella Sala congressi del Kursaal.

«Sarà l’occasione per approfondire le tematiche aperte di un settore altamente complesso come il turismo, che da anni fa da traino al terziario del Friuli Venezia Giulia, nell’ottica delle nuove frontiere dell’intelligenza artificiale», anticipa il vicepresidente nazionale e presidente provinciale di Confcommercio Giovanni Da Pozzo.

Ad aprire la mattinata i saluti della presidente provinciale di Federalberghi Paola Schneider, del presidente mandamentale di Confcommercio Lignano, neo presidente di Federalberghi Fvg, Enrico Guerin, del sindaco di Lignano Laura Giorgi, del presidente di Federalberghi nazionale Bernabò Bocca (interverrà con un video messaggio), del presidente Da Pozzo e dell’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini.

Seguiranno gli interventi dei relatori: Francesco Ciucciarelli (Cio e Cto Alpitour World), Marco Cestari (formatore e consulente Time Project), Alessandro Massimo Nucara (direttore generale Federalberghi) e Paola Perabò (vicepresidente Mits Udine). Modererà il convegno la giornalista Francesca Cerno.