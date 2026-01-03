In barella per 30 ore: Rojc (Pd), scandaloso disservizio in Fvg

“Essere tenuto per 30 ore in una barella del pronto soccorso a oltre 90 anni è uno scandaloso disservizio e una vergogna per il sistema sanitario del Friuli Venezia Giulia. Aspettiamo un’indagine della Regione sui fatti riferiti e che la giunta Fedriga con gli organi tecnici adottino tutti i provvedimenti necessari per evitare che questi episodi si ripetano. Ha ragione il figlio del paziente a chiedere che i cittadini denuncino questi fatti, perché devono venire alla luce. Qui c’è una classe politica che ha fatto promesse elettorali sulla sanità e continua a dipingere quadri idilliaci: devono essere riportati alle loro responsabilità”. La senatrice Tatjana Rojc (Pd) interviene in merito a quanto accaduto a un anziano ultranovantenne, portato in ambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale di Palmanova (Udine), dove è rimasto steso in barella per quasi 30 ore, come riferito dal figlio e riportato dai media.

“Ancora una volta viene in luce l’umanità e l’abnegazione del personale sanitario, a fronte – segnala la senatrice dem – di strutture che non sono in grado di far fronte alle richieste dei cittadini. Sconcerante la reazione dell’Azienda sanitaria del Friuli centrale, per la quale l’iter di questo grande anziano in ospedale sarebbe stato normale, in sostanza. Anzi – aggiunge Rojc – se qualcosa non ha funzionato perfettamente la colpa sarebbe dell’influenza che riempie i pronto soccorso, come non si sapesse da sempre che va così”.

Per la senatrice “è tempo che la giunta Fedriga la finisca con gli appelli alla responsabilità dell’opposizione e cominci prima a chiedere scusa e poi a risolvere problemi della sanità”.