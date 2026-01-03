VENEZUELA: IL DIRITTO INTERNAZIONALE VA DIFESO SEMPRE

“Esprimiamo forte preoccupazione per le notizie che giungono dal Venezuela di gravissime violazioni del diritto internazionale. Come

recita la Costituzione Italiana non è accettabile la violenza come metodo per risoluzione delle controversie internazionali. I doppi standard con i quali sono trattate vicende quali l’indifferenza per il genocidio a Gaza e quanto avviene in queste ore in Venezuela sembrano dimostrare quanto valeva nell’antica Grecia, ovvero che la giustizia è solo l’utile del più forte. Noi non la pensiamo così e dunque alziamo un fermo giudizio di condanna per quanto sta avvenendo, consapevoli che perché sia udito devono essere in molti a farlo.” Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG.