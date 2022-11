Inaugurazione nuova biblioteca polo scientifico dei Rizzi

Inizia una nuova e importante fase di crescita per il campus universitario dei Rizzi grazie alla realizzazione della nuova biblioteca del polo scientifico, che ospiterà anche un’innovativa sala polifunzionale con tribuna telescopica capace di trasformarsi in auditorium o sala studio a seconda delle esigenze. L’inaugurazione della biblioteca è in programma mercoledì 23 novembre alle 15 in via delle Scienze ai Rizzi, adiacente al Polo scientifico tecnologico, alla presenza del rettore Roberto Pinton. Disposta su una superficie di oltre cinquemila metri quadri, con il piano terra e il primo piano destinati ad ospitare didattica, alta formazione, biblioteca e auditorium e il piano interrato per la biblioteca a scaffale aperto, la nuova biblioteca può contare su quattro aule con 150 posti (due aule da 48 posti, una da 22 al primo piano e una da 32 al piano terra), due sale studio per complessivi 170 posti, una sala polivalente da circa 300 posti e la biblioteca scientifico-tecnologica con 36 posti a sedere. La flessibilità degli spazi è stato uno degli obiettivi del progetto architettonico che nasce come nuova biblioteca ma che negli anni ha subito un’evoluzione per poter disporre di un vero e proprio polo culturale, funzionale a un grande campus come quello dei Rizzi. Gli spazi del nuovo edificio si articolano attorno alla grande sala centrale, caratterizzata da un ballatoio sospeso che si affaccia sulla sala sottostante. In un’ala del piano terra sarà accessibile al pubblico la nuova sede della biblioteca del polo scientifico e tecnologico, mentre l’altra ala ospiterà una grande sala destinata ad aula studio e un’aula didattica. Il piano primo ospiterà aule didattiche, che potranno essere utilizzate per i corsi di alta formazione che spesso si svolgono nel weekend, uno spazio informale destinato alla lettura e una caffetteria che potrà avere grande attrattiva vista l’indipendenza rispetto alla sede e la possibilità di utilizzare la grande terrazza antistante.