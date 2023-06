Incontro transfrontaliero per la salute e per l’ambiente a Vertoiba

Legambiente Gorizia insieme al comitato Eko Štandrež invita la cittadinanza alla manifestazione per la salute e l’ ambiente, organizzata dal comitato Civilna Iniciativa Vrtojba, che si svolgerà a Vertoiba il 3 giugno dalle ore 10.00 presso Gramozna pot 5-3. Il comitato da anni denuncia e segnala alle autorità competenti le problematiche ambientali causate dall’impianto che produce asfalto.

Odori molesti, polveri sottili, rumori ed emissioni di sostanze chimiche (individuate tramite analisi di campioni prelevati in situ di aria, acqua e terra, che hanno dimostrato la presenza di importanti quantità di idrocarburi policromatici aromatici, una classe di sostanze chimiche classificate come cancerogene dell’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro) non conoscono confini: il problema della qualità dell’aria è presente anche in territorio italiano, in particolare nel quartiere di Sant’Andrea, dove da più di tre anni i cittadini lamentano molestie olfattive, la cui provenienza, in seguito a un prolungato periodo di monitoraggio delle nostre istituzioni, è stata verosimilmente individuata nel sito in questione. Sabato 3 giugno le associazioni e comitati ambientalisti transfrontalieri parteciperanno quindi alla manifestazione di Civilna Iniciativa in segno di protesta e a favore di un territorio più vivibile e salubre per tutti, soprattutto per le nuove generazioni, i nostri figli e nipoti.