Industria – Capozzella M5s: “Preoccupazione per electrolux. regione intervenga”

È con viva preoccupazione che apprendiamo della decisione dei vertici di Electrolux di eventuali azioni di ridimensionamento della forza lavoro negli stabilimenti in Italia, Porcia fra questi. Eventuali esuberi nella factory pordenonese rappresenterebbero un ulteriore duro colpo ad una zona già particolarmente colpita da crisi aziendali che interessano una provincia che guarda con preoccupazione al futuro. Sollecitiamo tutte le componenti sociali e Regione in testa a seguire la vicenda e a trovare un giusto equilibrio e soluzione a favore dei lavoratori di una azienda che ha segnato la storia di Pordenone. Così il coordinatore provinciale del Movimento 5Stelle Mauro Capozzella in merito alle notizie diffuse sulla vertenza Electrolux.