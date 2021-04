Ires Fvg, parte il corso per la formazione dell’Instructional designer

Si chiama Instructional designer, è la nuova figura professionale per progettare e sviluppare formazione online di qualità. Ires Fvg, in collaborazione con Gruppo Pragma e Didael Kts, avvia il primo corso regionale (80 ore in modalità online, gratuito perché cofinanziato dal Fondo sociale europeo) dedicato a persone disoccupate o a chi già lavora nel settore della formazione e desidera arricchire il proprio bagaglio professionale e qualificarsi per operare nel campo dell’e-learning, un mercato in continua e accelerata crescita, sia a livello nazionale che internazionale, e richiede professionalità sempre più qualificate. La figura dell’Instructional designer è quindi centrale per la progettazione e realizzazione di percorsi e prodotti formativi digitali, efficaci e di qualità, in grado di sfruttare le potenzialità e gli strumenti della comunicazione didattica multimediale e delle tecnologie più avanzate. Iscrizioni entro il 23 aprile, www.iresfvg.org.