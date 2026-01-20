Itaca incorpora la Cooperativa Maciao e rilancia i servizi educativi in Carnia

La Cooperativa sociale Itaca annuncia la fusione per incorporazione della Cooperativa sociale Maciao, storica realtà della Carnia attiva dal 1999 nei servizi educativi per minori. L’operazione era stata deliberata all’unanimità dall’assemblea generale dei soci lo scorso ottobre e, sempre all’unanimità, approvata anche dall’assemblea di Maciao.

Itaca, che già dal 2009 deteneva una quota di partecipazione importante in qualità di socio sovventore, ha agito “per salvaguardare la continuità dei servizi essenziali nel territorio e proteggere i soci lavoratori di Maciao – spiega il presidente Paolo Castagna -. La fusione per incorporazione con Maciao ci consente di rafforzare la nostra presenza in Carnia, e più in generale nel Friuli Venezia Giulia, rendendola ancora più capillare, integrando il prezioso know-how di Maciao per un futuro più solido e sostenibile per la Carnia”.

LA FUSIONE SALVAGUARDA LA CONTINUITÀ

La Cooperativa Maciao, impegnata da oltre 26 anni in Carnia in attività educative a favore dell’infanzia e dei minori, ha affrontato un periodo di forte criticità post-Covid. La combinazione di un fatturato in calo e un’alta incidenza dei costi fissi ha generato una perdita d’esercizio significativa, producendo l’azzeramento del patrimonio netto. Questa situazione ha messo a rischio la continuità operativa e la tutela dei soci lavoratori a tempo indeterminato. Il Consiglio di Amministrazione di Itaca ha ritenuto suo dovere di socio sovventore intervenire direttamente, per prevenire la liquidazione e preservare una realtà ultraventennale in un territorio già di per sé fragile e complesso, come quello carnico.

BENEFICI STRATEGICI E SOCIALI

La fusione per incorporazione apporta benefici fondamentali sia a livello sociale che strategico. In termini di salvaguardia e protezione, Itaca ha garantito immediatamente la protezione dei lavoratori, assicurando la prosecuzione senza interruzioni dei servizi educativi e mantenendo l’impegno verso le amministrazioni comunali e la comunità locale. In termini di consolidamento e sviluppo, l’unione delle forze e delle risorse consente a Itaca di estendere e consolidare la sua presenza capillare in Carnia, grazie ad una maggiore solidità economica e strutturale. E poi c’è la valorizzazione del know-how: l’esperienza ultraventennale e la professionalità specifica di Maciao in ambito educativo vengono integrate nel patrimonio di competenze di Itaca, preservando la fiducia e il rapporto con le comunità locali. Gli effetti contabili e fiscali della fusione decorrono dal 1° gennaio 2026.

UN ATTO DI RESPONSABILITÀ

“Non potevamo permettere che un patrimonio di servizi essenziali rivolti a bambini, ragazzi e alle famiglie della Carnia andassero perduti, unitamente a otto posti di lavoro – sottolinea il presidente della Cooperativa Itaca, Paolo Castagna -. La decisione di incorporare la Cooperativa Maciao è per noi un atto di responsabilità istituzionale e sociale che abbiamo ritenuto doveroso compiere. Questa fusione non è solo un salvataggio, ma anche un’importante opportunità di sviluppo. Integrare il know-how di Maciao, permetterà a Itaca di rafforzare la propria presenza in Carnia, ci impegneremo per garantire un futuro solido e sostenibile ai servizi, ai lavoratori e alle comunità”.