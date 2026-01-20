Tolmezzo: “Ridere è vivere (meglio)”, laboratorio di yoga della risata a Palazzo Frisacco

Esperienza particolare nelle sale espositive di Palazzo Frisacco dove, domenica 25 gennaio dalle 14.30 alle 16.30, si terrà il laboratorio “Ridere è vivere (meglio)”.

L’iniziativa, organizzata nell’ambito della mostra Le immagini della Fantasia 42 e rivolta alle famiglie, è dedicata allo Yoga della Risata (Hasyayoga), una pratica ideata dal dott. Madan Kataria in India nel 1995, grazie alla quale corpo e mente vengono indotti a ridere senza motivo con l’intento di riconnettere la persona alla sua interiorità per recuperare allegria, serenità e pace.

Il pomeriggio si aprirà con una visita guidata alla mostra che quest’anno approfondisce il tema del gioco attraverso le opere di illustratori provenienti da tutto il mondo. Proprio le immagini esposte diventeranno lo spunto per l’esperienza di yoga della risata, che prenderà avvio con una fase di riscaldamento. Seguirà la meditazione della risata, cuore dell’incontro, accompagnata da esercizi di respirazione profonda e pratiche di risata, per concludersi infine con un momento di rilassamento.

Per partecipare non sono richieste particolari abilità, è sufficiente la voglia di esprimersi liberamente. Si consiglia di indossare abiti comodi e di portare qualcosa su cui distendersi. Prenotazione e informazioni a Palazzo Frisacco (tel. 0433 41247 – candonifrisacco@gmail.com).