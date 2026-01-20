Sanità: Moretti (Pd), da Savino inutile, vuota e irrispettosa difesa d’ufficio

«Dopo otto anni di governo della Regione da parte del centrodestra, la situazione del sistema di salute pubblica continua a soffrire i ritardi nelle liste di attesa, la carenza di medici e personale sanitario in genere, la mancanza di medici di famiglia, un forte ritardo nella sanità territoriale. Il fatto che la segretaria regionale di Fi Savino, riferendosi non so a cosa, cerchi di far passare tutto questo per un’invenzione del centrosinistra non è solo una strumentale rivisitazione della realtà, ma anche e soprattutto una mancanza di rispetto verso tutti i cittadini che da anni pagano sulla propria pelle questa situazione. E poi saremmo noi a essere disconnessi?». Lo afferma il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Diego Moretti (Pd), replicando alle dichiarazioni odierne della segretaria regionale di Forza Italia, Sandra Savino.

Inoltre, aggiunge il capogruppo dem, «Savino conferma tutta la sua scarsa sensibilità rispetto a un popolo, come quello iraniano, che soffre l’oppressione e il massacro da parte del regime degli ayatollah. Ribadiamo la necessità che l’Occidente stia accanto a loro per sostenere la richiesta, in primis ai Governi europei, di svolgere un’azione politica concreta contro questa devastante e assurda violenza».