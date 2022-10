Julian Assange finalista del Premio Sacharov 2022

“Julian Assange è fra i tre finalisti del Premio Sakharov 2022 per la libertà di pensiero. Le Commissioni Affari esteri, sviluppo e diritti umani, in riunione congiunta, hanno scelto i tre finalisti che oltre ad Assange sono il popolo ucraino e la Commissione Verità in Colombia. È una vittoria politica a favore della libertà di stampa e lo stato di diritto, che rompe l’indifferenza delle istituzioni sul destino del fondatore di WikiLeaks che rischia fino a 175 anni di carcere negli Stati Uniti. Scegliendo Assange il Parlamento europeo ha fatto la cosa giusta. Dedichiamo questa vittoria a Julian, che si trova in carcere in Gran Bretagna da quasi quattro anni, e alla moglie Stella Morris che non si è mai arresa davanti ai soprusi dei potenti e che continua a battersi per la giustizia in tutto il mondo. Adesso aspettiamo Julian Assange da uomo libero al Parlamento europeo a dicembre quando verrà scelto il vincitore finale del più alto riconoscimento europeo per la libertà di pensiero. Così in una nota Sabrina Pignedoli, europarlamentare del Movimento 5 Stelle nella circoscrizione Nord-Est e promotrice della candidatura di Julian Assange.