La Fanfara della “Julia” va… nelle scuole

Una fiaba in musica. Questo è il titolo della “storia” che, ieri 22 aprile, gli studenti della primaria di San Giorgio di Nogaro hanno avuto la possibilità di sentire. È stato eseguito il brano Band Land del compositore inglese Derek Bourgeois (il quale si è ispirato al cortometraggio animato degli anni '30 Music Land della Disney) che narra in musica la storia di un paese immaginario nel quale vivono le quattro famiglie di strumenti musicali (dalle quali è composta la banda musicale) in momenti di armonia e di grande rivalità. Un percorso che, nonostante le loro diversità, presenta le varie famiglie strumentali e trasmette ai bambini valori quali amicizia, pace e armonia tra i popoli. L'esibizione si è chiusa con la marcia d'ordinanza delle truppe alpine ed il canto degli Italiani. Grazie alla voce narrante (maestre Nadia e Debora), gli alunni hanno così scoperto i vari strumenti musicali sotto forma delle ben note “cônte”. A raccontarla, invece dei nonni, c’erano gli alpini della Brigata Alpina “Julia” in mezzo ad un tripudio di tricolori realizzati dagli stessi ragazzi. L’intervento è stato espressamente richiesto dal Gruppo Alpini di San Giorgio per dare avvio ai festeggiamenti del 90° compleanno del sodalizio ANA locale (che si concluderanno oggi 23 aprile con l’evento musicale “90 passi di marcia”).