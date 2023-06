La strana coppia a “Teatro d’estate a Villa Varda”

Terzo appuntamento con “Teatro d’estate a Villa Varda”, la rassegna teatrale organizzata nel Parco di Villa Varda, a Brugnera, da Fita Pordenone in collaborazione con Fita Uilt, Comune di Brugnera e tantissime associazioni locali, in primis “Festa del Vino di San Cassiano” e “Brugnera in Festa”. Venerdì 16 giugno, alle 21, la compagnia teatrale Teatro Delle Piramidi di Maniago si esibirà nella commedia “La strana coppia”, di Neil Simon, per gentile concessione della MTP concessionari associati Srl con la regia di Elizabeth Apley.. In caso di maltempo la manifestazione si sposterà nel Salone della Festa del Vino, a San Cassiano.

LA TRAMA. La strana coppia narra la difficile e complicata convivenza tra due uomini accomunati dall’esperienza del divorzio, ma divisi da personalità opposte tra loro. Oscar, rude, maleducato ed egoista è divorziato da Blanche da tempo e ormai abituato a vivere la sua condizione da scapolo ritrovato nel disordine e nella sporcizia. L’altro personaggio è Felix, in profonda crisi con la moglie Frances, che, esasperata dalla sua pignoleria, meticolosità e cura di ordine e pulizia, lo ha cacciato di casa. Oscar decide di ospitare I’ amico. La convivenza, però, si rivela esplosiva: tra gag, litigate feroci e tenerezze quasi da marito e moglie, i due passano i giorni non accorgendosi di riproporre con il loro atteggiamento le stesse situazioni che li avevano spinti uno a scappare dalla moglie, I’ altro ad essere sbattuto fuori di casa. Tutto cambia quando Felix si rifiuta di assecondare Oscar che organizza una seratina a quattro con le cinguettanti sorelle Chippendale che vivono nello stesso palazzo.