La tragedia Ucraina si materializza anche in Friuli. Arrivati anche a Udine i primi profughi

Due bus con profughi ucraini sono arrivati a Udine nella notte nel capoluogo friulano. Donne e bambini sono stati alloggiati alla caserma Friuli ospiti della Croce Rossa. Si tratta dell'avanguardia di altri arrivi previsti in giornata in vari centri del Fvg. Nella sede della Protezione Civile di Palmanova stanno arrivando materiali sanitari e farmaci provenienti dalla rete nazionale delle protezioni civili regionali. A Palmanova è infatti organizzato il centro di smistamento per provvedere la partenza di convogli per il trasporto di medicine e presidi sanitari ai confini con l’Ucraina.