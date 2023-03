“L’acqua che verrà”: convegno a Udine con i gestori del servizio idrico integrato del Fvg

In occasione della “Giornata mondiale dell’acqua”, mercoledì 15 marzo alle ore 11, presso l’Auditorium del CAFC SpA a Udine in viale Palmanova 192, si terrà il convegno “L’acqua che verrà”, promosso da Smart Water Management FVG, la rete dei gestori del servizio idrico integrato della regione composta da AcegasApsAmga, Acquedotto del Carso – Kraški Vodovod, Acquedotto Poiana, CAFC, HydroGEA, IrisAcqua e LTA – Livenza Tagliamento Acque. Dopo la registrazione dei partecipanti e i saluti di benvenuto, il programma prevede alle 11 circa la relazione “Gli effetti di un clima già cambiato” di Renato R. Colucci, glaciologo e ricercatore CNR dell’istituto di Scienze Polari; a seguire l’intervento di Vincenzo Bixio, docente de Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università di Padova (“Nuove conoscenze e possibili effetti delle piogge di forte intensità nella regione Friuli Venezia Giulia”) che ha appena realizzato uno studio sulle precipitazioni nella nostra regione. Interverranno, inoltre, gli amministratori delle società della rete dei gestori. Dopo le ore 12 i gestori del SSI del Fvg e Ausir illustreranno come stanno costruendo il futuro della risorsa idrica in regione. La mattinata di lavori si chiuderà con un dibattito e l’aperitivo. Sarà possibile seguire in presenza e in streaming l’incontro previa iscrizione sul sito del CAFC.

La giornata mondiale dell’acqua

Il 22 marzo è la giornata mondiale dedicata all’acqua, ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1992, all’interno delle direttive dell’Agenda 21. Il tema di quest’anno è il legame tra acqua e cambiamenti climatici. Smart Water Management FVG, la rete dei 7 gestori del servizio idrico integrato della regione, organizza per l’occasione una serie di eventi su tutto il territorio per avvicinare i cittadini a questa giornata, con lo scopo di stimolare una maggior consapevolezza sullo stato della risorsa idrica nei nostri territori e nel mondo. L’obiettivo è quello di promuovere momenti di divulgazione, cultura e riflessione su cosa significa l’acqua per l’ecosistema e per le persone, toccando con mano la sua gestione quotidiana inserita nel territorio di riferimento. In un contesto di cambiamenti climatici sempre più evidenti, i gestori ritengono importante aprire le proprie porte per trattare insieme a istituzioni, scuole e cittadini i segreti di questo bene prezioso, analizzando lo scenario attuale climatico ed idrogeologico e i possibili sviluppi futuri.