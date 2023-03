Nicola Fratoianni, tour in regione a supporto di Alleanza Verdi Sinistra

L’on. Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana, è in arrivo in Friuli Venezia Giulia a sostegno dell’Alleanza Verdi Sinistra (Sinistra Italiana, Europa Verde e Possibile). Di seguito il programma degli eventi a cui presenzierà: Venerdì 17 Marzo alle 11.30 conferenza stampa di presentazione della lista AVS alle regionali per la circoscrizione di Udine presso la sede del comitato elettorale di Massimo Moretuzzo in via Vittorio Veneto 38/c.

Ore 15.00 a Latisana Sala Stucchi, Palazzo Molin Vianello. Incontro sulla condizione giovanile con il candidato consigliere regionale Sergio Cecchi. “E i giovani? Quali prospettive per le nuove generazioni nella bassa friulana?”

Ore 18.30 Ristorante Al Parco, Tavagnacco.

“Una nuova stagione” Con la presenza della Candidata consigliera regionale Serena Pellegrino e la partecipazione di Talita Botto candidata sindaca di Tavagnacco.

Sabato 18 marzo

Ore 10.00 Incontro a Sacile presso il bar commercio in Piazza del Popolo, incontro con candidata sindaca Patrizia dal Col e Rossana Casadio, candidata consigliera con Sacile Partecipata Sostenibile.

Ore 11.30 caffè municipio a Pordenone, presentazione candidati e conferenza stampa.

Ore 15.00 visita a Hortuli a Sesto al Reghena, azienda Agricola della candidata Caterina Favaro

Ore 17.00 a Fiume Veneto incontro al gazebo con la candidata sindaca Annalisa Parpinelli e il candidato consigliere Sebastiano Badin

Ore 18.00 San Vito al Tagliamento incontro con comitati locali, sala consiliare in municipio: “Salute, ambiente diritti, il futuro in regione” con il candidato Michele Ciol.

Domenica 19 marzo

Ore 10:00. Incontro e presentazione liste alla sala consiliare di San Pietro al Natisone. “È in arrivo una nuova stagione!” Interverranno i candidati Emanuel Oian, Serena Pellegrino.

Modera Antonio Banchig giornalista del settimanale Novi Matajur. Ore 15.00 Partecipazione all’evento in piazza XX settembre a Udine con famiglie e bambini “la città che vogliamo” alla presenza del candidato sindaco De Toni e del candidato al consiglio comunale Antonio Bondavalli