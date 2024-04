L’arte e la vita di Vincent Van Gogh, Domenica 5 maggio presso la Villa Marchese de’ Fabris a Begliano di San Canzian d’Isonzo (Go)

Prenderà vita nel salone delle feste di un’affascinante villa del Seicento il prossimo appuntamento di Aperitivo con l’Arte dedicato a Vincent Van Gogh che, a più di 130 anni dalla sua scomparsa, continua a conquistarci col suo genio e la sua follia. Domenica 5 maggio alle ore 18.30, alla villa del Marchese de’ Fabris a Begliano (San Canzian d’Isonzo, Gorizia), la vita e l’arte di Van Gogh saranno raccontate in parole e musica dalla giornalista Cristina Bonadei, il fotografo Massimo Tommasini, anche regista dell’evento, e il pianista Riccardo Morpurgo. Non si tratta solo di uno spettacolo ma di un vero e proprio percorso tra cultura e gusto, come nella tradizione di Aperitivo con l’Arte: prima di “Vincent” il programma prevede infatti, dalle ore 18, un brindisi di benvenuto con le bollicine del Ribolla Gialla della Cantina Ronc Soreli di Prepotto (Udine) e il concerto del “New Classic Trio” composto da Clara Di Giusto al violoncello e dalle flautiste Sara Brumat e Veronica Bortot. Al termine dello spettacolo si terrà la degustazione nel giardino sempre con i vini della Cantina Ronc Soreli. L’evento è promosso dall’Associazione Culturale Adelinquere in collaborazione con la Villa del Marchese de’ Fabris, con il sostegno dalla Regione Friuli Venezia Giulia – Attività culturali per il progetto “Vengo anch’io – Aperitivo con l’Arte”.

«Raccontiamo Van Gogh nel suo breve percorso di vita», dice Massimo Tommasini. «Non tutti sanno che ha iniziato a dipingere solo negli ultimi dieci anni, e le opere più importanti negli ultimi quattro. Analizzeremo soprattutto il periodo precedente, il rapporto difficile con il padre, la sua volontà di diventare pastore protestante e di essere un rappresentante degli ultimi, i suoi fallimenti che troveranno riscatto nella pittura. Di Van Gogh si ricorda sempre la schizofrenia, le sue crisi. Ma era genio o era follia? Non per forza le due cose sono in contrasto».

La villa del Marchese de’ Fabris a Begliano (San Canzian d’Isonzo) è uno dei luoghi più incantevoli del Friuli Venezia Giulia, ricco di storia ed interessanti elementi architettonici, tra cui l’atrio d’ingresso a colonnate progettato dal celebre architetto triestino Ruggero Berlam ad inizio del XX secolo e il giardino racchiuso tra le mura originarie della villa, tra magnolie e begonie.

Proprio nel salone delle feste, dal pavimento in seminato veneziano e dalle pareti decorate, si terrà lo spettacolo dedicato al pittore olandese.

VINCENT

Con Massimo Tommasini e Cristina Bonadei

Al pianoforte Riccardo Morpurgo

Regia di Massimo Tommasini

5 maggio ore 18.30

Alla villa del Marchese de’ Fabris a Begliano (San Canzian d’Isonzo) Ingresso 20€