Le Immagini della Fantasia a Tolmezzo, l’inaugurazione sabato 25 novembre a Palazzo Frisacco.

Anche quest’anno, in collaborazione con la Fondazione Štěpán Zavřel di Sarmede (Treviso), la mostra “Le Immagini della Fantasia” viene presentata a Tolmezzo. Anniversario importante quello dei 40 anni, per una mostra dedicata al mondo dell’illustrazione, realizzata per la prima volta nel 1983 da un gruppo di giovani riuniti intorno alla figura dell’artista ceco Štěpán Zavřel, fuggito da Praga alla ricerca di un posto sicuro dove praticare l’arte ed approdato a Sarmede.

Nelle sale espositive di Palazzo Frisacco saranno esposte 150 opere di 18 illustratrici e illustratori, tra i quali il Maestro Štěpán Zavřel, suddivise in quattro sezioni a tema. La quinta sezione è dedicata all’ospite d’onore Joanna Concejo, artista di origine polacca che con i lavori esposti comunica la sua particolare idea di libro e di illustrazione.

Ricordi e sogni, silenzio e musica, poesia e gioco sono parole che segnano il percorso della mostra Le Immagini della Fantasia 40, strettamente connesse ad altri due termini caratterizzanti: illustrazione e arte.

Dopo l’inaugurazione – che si terrà sabato 25 novembre alle 18.18, a cura di Federica D’Orazio – si terranno diversi incontri dedicati e laboratori a tema per bambini e adulti organizzati in collaborazione con la Biblioteca civica “Adriana Pittoni” di Tolmezzo.

Durante il periodo di apertura della mostra, inoltre, grazie alla collaborazione con CarniaMusei sono previste visite didattiche per le Scuole con micro-attività integrate in presenza oppure in modalità virtuale. Su richiesta verranno, infine, organizzate visite guidate gratuite per case di riposo e per centri diurni per anziani e disabili.

La mostra rimarrà aperta fino al 21 gennaio 2024 e si potrà visitare da lunedì a sabato dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.30 e la domenica dalle 14.00 alle 18.30 (martedì chiuso).

Il programma dettagliato degli incontri, le attività e i laboratori sono disponibili nel sito internet del Comune www.comune.tolmezzo.ud.it . Informazioni possono essere richieste anche chiamando l’Ufficio Cultura ai numeri 0433 487961/987, la Biblioteca – 0433 487950 oppure Palazzo Frisacco – 0433 41247.